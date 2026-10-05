Sabato 24 ottobre alle ore 18:30 nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria concerto benefico per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism Adele Prosperi: “Arte e musica si uniscono per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”. Ingresso gratuito con offerta libera

“Note per la Ricerca”: a Cerveteri Mezzo Forte Clarinet Quartet “trio edition” in concerto per Aism –

A Cerveteri all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria torna “Note per la Ricerca”, la rassegna di concerti dedicati alla raccolta di fondi a sostegno della Ricerca Scientifica. Sabato 24 ottobre alle ore 18:30 ad esibirsi il “Mezzo Forte Clarinet Quartet – Trio edition”, in una nuova ed inedita veste in trio: una serata di note ed emozioni con ingresso gratuito ad offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà da oltre mezzo secolo impegnata nella lotta alla Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura.

In scaletta brani dei Beatles, dei Queen, Michael Jackson, passando per le colonne sonore del grande cinema mondiale fino ai grandi classici e alle melodie del tango argentino. A far da cornice, un’esposizione artistica di Luisana Leone “Lulù”.

A promuovere la serata, la Consigliera comunale di Cerveteri e storica rappresentante e Volontaria di Aism Adele Prosperi, che dichiara: “Dopo gli appuntamenti dello scorso inverno, sono felicissima di riprendere questo ciclo di eventi che uniscono musica, arte e solidarietà per una causa come quella dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ci tengo, a ringraziare davvero di cuore i ragazzi del Mezzo Forte Clarinet Quartet, Luca Biferari, Giovanni Apuzzo e Flavio De Maio, che con infinita generosità hanno immediatamente accettato di esibirsi per Note per la Ricerca, dimostrandosi oltre che grandi musicisti, cosa che già sapevamo, persone estremamente sensibili e attente. Davvero grazie di cuore!”

“Con ‘Note per la Ricerca’ l’obiettivo è doppio – ha aggiunto Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e volontaria Aism – offrire al pubblico un piacevole momento artistico, con artisti bravissimi, con un grande amore per la musica e di grande sensibilità, e allo stesso tempo raccogliere fondi in favore di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la maggiore finanziatrice in Italia sul fronte della Ricerca Scientifica e dell’assistenza alle persone con Sclerosi Multipla e verso la quale Cerveteri si dimostra essere sempre molto generosa. Vi aspettiamo in tanti dunque, per stare insieme, per emozionarci con il meraviglioso repertorio messo a punto dai musicisti del Mezzo Forte e per continuare a sostenere le attività di Ricerca di Aism”.

“Con il concerto di sabato 24 ottobre, diamo ufficialmente il via ad una serie di appuntamenti dedicati ad Aism – aggiunge Adele Prosperi – ci saranno ancora nuove iniziative e poi la tradizionale campagna legata al Natale, sempre fortemente apprezzata dalla cittadinanza. Continuiamo sempre così, per continuare a costruire insieme un mondo libero dalla sclerosi multipla. Insieme, siamo più forti!”.