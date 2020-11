Share Pin 1 Condivisioni

Lo Sportello aperto in collaborazione A.E.C.I. Lazio, Associazione di Consumatori, e finanziato dal Comune e da Città Metropolitana

Ladispoli: “Sportello consumatore amico”, attivo dal primo dicembre –

Sarà operativo da domani, martedì 1 dicembre 2020, lo “Sportello Consumatore Amico” ed i cittadini di Ladispoli potranno rivolgersi per avere informazioni e risolvere piccoli e grandi problemi. Lo Sportello è aperto in collaborazione con A.E.C.I. Lazio, Associazione di Consumatori, e finanziato dal Comune di Ladispoli e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Con l’apertura dello Sportello Consumatore Amico – spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive e comunicazione – attiviamo un servizio gratuito per i nostri concittadini. L’obiettivo ovviamente è quello di offrire ai consumatori assistenza a 360°, lo Sportello sarà a disposizione di tutti quegli utenti che cercano supporto nella risoluzione di controversie e problemi con i propri fornitori di servizi o beni. Lo Sportello per il consumatore – conclude l’assessore Lazzeri – assisterà gli utenti in molteplici settori, indirizzandoli nella risoluzione di ogni tipo di problematica e controversia che può verificarsi nell’ambito della fruizione di servizi erogati o degli acquisti.”

Lo Sportello Consumatore Amico a Ladispoli sarà operativo presso il box comunale in piazza Rossellini, lato nord, il Martedì e Giovedì: 10 – 13.30 – 14.00 -17.30 ed il Sabato: 10.00 – 13.30.

Telefono per appuntamento ed informazioni: 06 92919234, 371 3917520