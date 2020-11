Share Pin 2 Condivisioni

Pascucci: “Progetti che ci permettono di aiutare quelle fasce di popolazione che maggiormente stanno soffrendo la situazione sociale attuale”

Cerveteri: farmaco sospeso e carrello solidale, rilanciato l’appuntamento con la solidarietà –

Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci rilancia l’appuntamento con la solidarietà

Cerveteri: farmaco sospeso e carrello solidale, rilanciato l’appuntamento con la solidarietà

“La scorsa settimana sono partite a pieno regime due importanti iniziative solidali nella nostra città: il “Farmaco sospeso”, presente in tutte le farmacie comunali, e il “carrello solidale”, che coinvolge supermercati e negozi di alimentari in tutto il territorio”, ha detto il primo cittadino etrusco.

“Un progetto che ci permette di aiutare quelle fasce di popolazione che maggiormente stanno soffrendo la situazione sociale attuale, fatta di incertezze sia economiche che lavorative”.

“In questi primissimi giorni la nostra cittadinanza si è dimostrata ancora una volta estremamente generosa e solidale. Sono davvero tanti i prodotti sia di genere alimentare che farmaci che la Protezione Civile ha ritirato dai vari punti raccolta”.

“Saranno fondamentali per comporre i pacchi di generi di prima necessità da consegnare, così come sempre fatto in questi mesi, alle persone segnalate dai Servizi Sociali”, ha proseguito Pascucci.

L’iniziativa del farmaco sospeso coinvolge le cinque farmacie comunali, ovvero la Farmacia n.1 in Piazza Risorgimento n.21, nel Centro Storico di Cerveteri, la Farmacia n.2 in Via Oriolo n.1 a Cerenova, la Farmacia n.3 in Via Prato del Cavaliere n.4, la Farmacia n.4 in Piazza Nazzareno Pagliuca n.3 nella Frazione delle Due Casette e la Farmacia n.5 in Via Settevene Palo n.81.

Cerveteri: farmaco sospeso e carrello solidale, rilanciato l’appuntamento con la solidarietà

Sarà possibile donare uno o più farmaci da banco, e lasciarlo nel contenitore presente all’interno dei locali. Il personale delle farmacie vi guiderà nell’acquisto migliore e di maggiore utilità.

Hanno aderito invece al “carrello solidale” i seguenti punti vendita: CARREFOUR CERVETERI, in Largo A. Loreti n.2 (vicino il Mercato del Venerdì), TODIS, in Via Aurelia, km42 (direzione Civitavecchia), HURRÀ CERVETERI, in Viale Manzoni n. 74/76, CONAD CERVETERI, in Largo Almunecar n.13, CARREFOUR EXPRESS CERENOVA, in Viale Fregene n.82, DECÒ CERVETERI, in Via Settevene Palo n.1G (altezza svincolo autostradale), ALIMENTARI DA GIANCARLO MARIANA, Piazza Aldo Moro n.14, SUPERMERCATO METÀ VALCANNETO, Largo Claudio Monteverdi n.25 Per i soli prodotti per la persona, come sapone per le mani, bagnoschiuma, igiene personale, igiene per la casa ha aderito anche il MAURY’S in Largo Almunecar n.20.

Si possono donare prodotti a lunga scadenza e non deperibili, quali pasta, riso, pomodori pelati, tonno, legumi vari, caffè, olio, biscotti, latte a lunga conservazione. Non donare prodotti freschi.