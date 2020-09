Ladispoli, sindaco e amministrazione in campo per la riapertura delle scuole

Share Pin 13 Condivisioni

Grando, Quintavalle, Bitti, Fiorini e De Santis a lavoro nel plesso di Via Lazio per preparare al meglio il rientro degli alunni



Sudaticci e stanchi. Foto di un sabato pomeriggio non consueto: Alessandro Grando, Veronica De Santis, Morelli Miska, Luca Quintavalle, Emiliano Fiorini e Fiovo Bitti, che non hanno di certo bisogno di presentazioni, sono solo parte della squadra di volontari che oggi, insieme al personale della scuola e alla Protezione Civile “La Fenice”, hanno imbracciato banchi, segnaletica, scope e pattumiere affinché domani anche la scuola di Via Lazio, dopo i lavori di riqualificazione, potesse ripartire insieme a tutti gli altri istituti. Quando a qualcuno sta a cuore la collettività… In bocca al lupo ai ragazzi.