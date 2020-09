Share Pin 14 Condivisioni

Le opposizioni attaccano la maggioranza sulla gestione complessiva della vicenda

Dietrofront alla G.Cena: via le tende, si fa lezione in palestra

Dopo gli incontri dell’ultima ora con amministrazione e genitori si è abbandonata la strampalata idea delle tende, si è ipotizzato di utilizzare la palestra e alla fine ieri nel tardo pomeriggio la dirigenza scolastica ha deciso per domani, primo giorno di scuola, di far entrare tutti gli alunni nelle classi, ma così non potrà essere rispettata la distanza di sicurezza e dunque alunni ed insegnanti dovranno indossare la mascherina per tutto l’orario scolastico…….hanno avuto 6 mesi di tempo e non sono stati capaci di trovare una soluzione! E nel frattempo il Sindaco ci raccontava che avevamo 2/3 plessi perfettamente funzionanti che avremmo potuto mettere a disposizione di altri comuni… come sempre solo tante bugie e proclami da venditore di pentole…. quel che è certo è che ora dovranno trovare una soluzione seria per questi alunni!



Luca Piergentili, Maurizio Falconi, Anna Lisa Belardinelli

Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando interrogano urgentemente il Sindaco e l’Amministrazione perché molto preoccupati dal fatto che lo stesso Pascucci si è accorto nella prima settimana di settembre 2020 e dopo mesi di difficoltà, della delicata situazione scolastica. Infatti dopo le preoccupanti esternazioni apparse online venerdì 11 Settembre riportanti che le scuole di Cerveteri sono un disastro su tutti i fronti, dall’aspetto edilizio e di sicurezza e dopo essere stati informati di lavori tutt’ora in corso, tenso strutture di fortuna, abbonamenti per il trasporto alle stelle e spostamenti di alunni senza una concreta programmazione,chiedono di fare luce immediatamente su questa incresciosa quanto imbarazzante vicenda. Siamo sempre più convinti della vostra incapacità governativa. DIMETTETEVI

Salvatore Orsomando, Aldo De Angelis