Ladispoli si conferma città dello sport: a settembre l’inaugurazione del nuovo palazzetto

La crescita infrastrutturale di Ladispoli non si ferma e, dopo l’apertura del Pala Sorbo nel 2022, la città si prepara a inaugurare la sua seconda struttura sportiva di rilievo. I lavori per il nuovo palazzetto in via Federici procedono infatti a ritmo serrato all’interno del cortile dell’Istituto Alberghiero, dove la struttura portante e la copertura sono già state ultimate. L’obiettivo dell’amministrazione e dei tecnici è ambizioso ma concreto: concludere il cantiere entro giugno per rendere l’impianto pienamente operativo già dal mese di settembre.

L’opera, realizzata grazie a un investimento di quasi 2 milioni di euro finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenta una svolta attesa da anni soprattutto per la popolazione scolastica. Gli studenti potranno finalmente svolgere le attività di educazione fisica in un ambiente moderno e protetto, superando i disagi legati agli allenamenti all’aperto durante i mesi invernali.

Tuttavia, il beneficio della nuova struttura si estenderà ben oltre i confini scolastici, diventando una risorsa preziosa per le associazioni sportive del territorio che necessitano di nuovi spazi per la propria programmazione. Il palazzetto sarà infatti omologato per ospitare competizioni ufficiali fino alla Serie C di basket e pallavolo e disporrà di tutte le pertinenze necessarie, tra cui spogliatoi, infermeria, magazzini e un funzionale collegamento coperto con il plesso scolastico.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente dell’Alberghiero, Lidia Cangemi, che ha sottolineato l’importanza di offrire ai ragazzi uno spazio all’avanguardia per la pratica sportiva. Sulla stessa linea Stefano Fierli, consigliere comunale delegato allo sport, che vede nel progetto di via Federici solo una parte di un piano più vasto: Ladispoli si appresta infatti a veder nascere anche il Pala Ladislao in via delle Primule e una nuova pista di atletica, grazie ai fondi del bando “Sport e Periferie 2025” e ai contributi comunali, consolidando un percorso che punta a migliorare la qualità della vita della comunità attraverso l’investimento nell’impiantistica sportiva.