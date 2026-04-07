Salute e prevenzione a Bracciano: al via la campagna di screening gratuito

La prevenzione scende in piazza a Bracciano con una nuova iniziativa dedicata alla salute dei cittadini. Dal 27 aprile al 6 giugno, l’area parcheggio del Palaprovincia ospiterà una campagna di prevenzione focalizzata sulla diagnosi precoce, offrendo esami gratuiti a diverse fasce della popolazione.

Il programma prevede tre percorsi specifici: uno screening mammografico rivolto alle donne tra i 50 e i 74 anni per la prevenzione del tumore al seno; uno screening del colon retto, aperto a uomini e donne nella fascia d’età 50-74 anni, che consiste nel test per la ricerca del sangue occulto nelle feci; e infine lo screening della cervice uterina, dedicato alle donne tra i 25 e i 64 anni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per monitorare il proprio stato di salute in modo semplice e accessibile, sottolineando il valore della prevenzione come strumento fondamentale per il benessere della comunità. I cittadini interessati sono invitati a recarsi presso il punto informativo allestito nel parcheggio del Palaprovincia durante tutto il periodo della campagna.