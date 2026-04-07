Cerveteri, a Bassano Romano non sarai solo: i tifosi pronti a spingere la squadra verso la salvezza

Settimana decisiva in casa Cerveteri per una sfida che ha tutto il sapore di un dentro o fuori. Domenica pomeriggio, sul difficile campo di Bassano Romano contro l’Atletico Monterano, la truppa di mister Ferretti si gioca una fetta importante di futuro in una partita chiave per la permanenza nel campionato. L’avversario, con l’acqua alla gola e il coltello tra i denti, scenderà in campo con l’unico obiettivo di fare punti, ma il Cerveteri non affronterà questa battaglia da solo. Nonostante l’amarezza per una seconda parte di stagione meno brillante rispetto alle emozioni vissute nel girone d’andata, la tifoseria ha deciso di rispondere presente: sono attesi infatti almeno una cinquantina di sostenitori pronti a mettersi in viaggio per non far mancare calore e supporto ai colori verdeazzurri. A sole cinque giornate dal termine del torneo, il calcolo per la salvezza è chiaro e servono almeno cinque punti per blindare il risultato; la trasferta di domenica diventa quindi l’occasione perfetta per compiere il passo decisivo. Ferretti può sorridere guardando all’infermeria, dato che per la gara pomeridiana avrà a disposizione quasi l’intero organico, potendo così schierare la formazione migliore per rispondere all’assalto del Monterano e regalare una gioia a quei sostenitori che, ancora una volta, hanno scelto di non lasciare la squadra sola nel momento del bisogno.