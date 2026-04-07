La ASL Roma 4 presenta la seconda tappa dell’iniziativa One Health, un percorso dedicato alla tutela della salute che mette al centro l’integrazione tra benessere umano, animale, ambiente e corretti stili di vita. L’iniziativa si svolgerà sabato 11 ad Anguillara dalle ore 9.00 alle 16.00.

Dopo il primo appuntamento di Santa Severa, che ha visto la sottoscrizione del protocollo da parte di tutti i Sindaci del territorio, l’iniziativa prosegue ad Anguillara Sabazia con una nuova giornata di confronto, informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.

Protagonista dell’evento sarà il Villaggio della Salute, allestito in Piazza del Molo, punto di riferimento per cittadini e famiglie che potranno accedere gratuitamente a numerosi servizi: screening HCV, vaccinazioni, percorsi diabetologici, attività consultoriali, check-up nutrizionali, rilevazione parametri vitali, PUA ,interventi assistiti con gli animali e iniziative dedicate alla promozione di corretti stili di vita.Presso il parcheggio Papi sarà disponibile un truck per gli screening oncologici per fascia di età.

Asl Roma 4, l’11 aprile One Health ad Anguillara Sabazia: una giornata tra salute, prevenzione e ambiente

All’interno del Villaggio troverà spazio anche un importante Spazio di Discussione e approfondimento scientifico, dove esperti e istituzioni si alterneranno con interventi e presentazioni sui temi della salute, dell’ambiente e della prevenzione, con particolare attenzione all’impatto delle microplastiche e alla diffusione delle buone pratiche promosse dal protocollo One Health.

Alle ore 11.00 il Gruppo di Cammino Aziendale insieme agli operatori della TECNECO e a gruppi di volontari delle associazioni del territorio daranno il via sul lungolago ad una passeggiata ecologica.

Particolare attenzione è riservata anche ai servizi territoriali del Distretto 3. Presso il Punto Prelievi di Trevignano, per l’occasione, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti senza prenotazione. Nella stessa sede saranno inoltre garantiti, come di consueto, i prelievi ematici ad accesso diretto, i servizi infermieristici, la consegna dei kit per lo screening del colon-retto, il servizio CUP e le attività della Medicina di Base.

A Bracciano resteranno regolarmente operativi il servizio di Medicina Legale e il Centro di Salute Mentale in via Trento, a conferma della continuità dell’assistenza sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, promuovere la cultura della prevenzione e accrescere la consapevolezza sull’importanza di un approccio integrato alla salute.

“One Health non è solo un concetto – ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino – significa unire salute, ambiente e comunità in azioni concrete. Ad Anguillara Sabazia continueremo a promuovere prevenzione, stili di vita sani e visite per abbattere le liste d’attesa. Grazie al Comune e ai partner per il supporto a questa iniziativa”