Ciak ad Allumiere: il borgo diventa set per il film su Papa Wojtyła

Domani, 8 aprile 2026, Allumiere vivrà una giornata da protagonista nel mondo del cinema. Il paese è stato scelto dalla prestigiosa Indiana Production come location per le riprese di un’importante pellicola dedicata alla vita e al lascito di Papa Giovanni Paolo II.
Il racconto di un grande uomo
Il film ripercorrerà i momenti salienti della vita di Karol Wojtyła, dai suoi anni in Polonia fino al grido “Santo Subito” che si levò da Piazza San Pietro nel 2005. Allumiere, con i suoi scorci caratteristici e la sua atmosfera autentica, farà da cornice ad alcune delle scene più emozionanti della produzione.
Un evento per la comunità
L’arrivo di una produzione internazionale di questo livello non è solo un omaggio alla bellezza del nostro territorio, ma anche un’occasione unica per vedere da vicino il lavoro di registi, attori e maestranze che daranno vita alla storia di uno dei Pontefici più amati di sempre.
- Data: Domani, 8 aprile
- Location: Strade e piazze di Allumiere
- Produzione: Indiana Production
Si preannuncia una giornata di grande fermento: i vicoli si trasformeranno in un set a cielo aperto per raccontare un pezzo di storia che ha cambiato il mondo.
Un’occasione speciale per Allumiere, che si conferma meta ideale per il cinema d’autore.