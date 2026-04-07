Ramo allacciamento Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne immissione A12 da Fiumicino verso Civitavecchia

Roma, 6 aprile 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su Rtl 102.5, Rtl 102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale 5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network tv Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.