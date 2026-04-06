Tifosi in fermento, pronti alla trasferta più importante della stagione

Cerveteri dopo la Pasqua trasferta verità a Bassano Romano contro il Monterano –

In quel di Bassano Romano, contro il Canale Monterano, il 12 aprile, ci sarà la gara più importante della stagione per la formazione etrusca.. I Cervi, vincendo, potrebbero festeggiare alla salvezza. Non sarà una gara agevole sul campo di Bassano Romano, campo da gioco dei canalesi, contro una squadra alla ricerca disperata di punti per la salvezza. Si giocherà alle 16.00 e già si annunciano molti tifosi al seguito. La sconfitta di domenica, infatti, non ha lasciato il pubblico amareggiato, dopo una prestazione maiuscola degli uomini di Ferretti. Per il 12 aprile, quindi, la tifoseria è pronta a mobiliarsi. La società chiama a raccolta i tifosi, che anche domenica sugli spalti hanno dato prova di essere la tifoseria più passionale de girone A.