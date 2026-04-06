Arriva il secondo podio stagionale per il giovane ciclista di Cerveteri Lorenzo Ferraro, che venerdì 3 aprile ha sfiorato la vittoria al Trofeo Michele Scarponi. La gara nazionale juniores si è disputata sulle colline marchigiane tra Filottrano e Castelraimondo sulla distanza complessiva di 119,2 chilometri percorsi in 2.49’02” alla media 42,311 km/h.

La corsa ha preso il via con 163 corridori e il doveroso omaggio al cimitero di Filottrano davanti alla tomba del compianto Michele.

Nella volata finale, ristretta a una cinquantina di unità, Lorenzo Ferraro in forza al Team Coratti ha dato l’impressione di farcela, imboccando per primo il lungo rettilineo d’arrivo ma non ha saputo resistere al ritorno di Cingolani, che gli ha soffiato la vittoria.

Il podio di giornata è stato completato da Lorenzo Ceccarello (Autozai-Contri) e ha visto alla ribalta i migliori atleti della categoria a livello nazionale.

Cerveteri, Lorenzo Ferraro d’argento alla gara nazionale Trofeo Michele Scarponi

ORDINE D’ARRIVO TROFEO MICHELE SCARPONI (FILOTTRANO – CASTELRAIMONDO)

1° Tommaso Cingolani (Team Ecotek Zero24)

2° Lorenzo Ferraro (Team Coratti)

3° Lorenzo Ceccarello (Autozai-Contri)

4° Filippo Bandini (Team General System)

5° Matvei Iakovlev (Pc Baix Ebre)

6° Rostislav Novolodskii (Pc Baix Ebre)

7° Alessandro Battistoni (Pool Cantu’ Gb Team)

8° Fabio Di Bernardo (Postumia 73 Dino Liviero Ciclismo)

9° Achille Bellato (Team Neri Sottoli Lucchini Energy)

10° Samuele Uguccioni (Team General System)