Un video rimasto inedito per sette anni racconta la passione, la sperimentazione e le origini della divulgazione innovativa di Marco Mellace

Dentro la Piramide di Cheope: il viaggio digitale che anticipò il successo del Flipped Prof –

di Marco Di Marzio

Un pomeriggio qualunque del 24 aprile 2019 si è trasformato, senza preavviso, in una tappa fondamentale del percorso creativo di Marco Mellace, oggi noto a livello internazionale come Flipped Prof. È proprio da quell’esperienza spontanea che nasce un video rimasto nel cassetto per quasi sette anni: un tour virtuale all’interno della leggendaria Piramide di Cheope, oggi finalmente condiviso con il pubblico.

Mellace, pioniere della didattica digitale e titolare di un canale YouTube che ha superato i 60.300 iscritti, oltre 3.100 video e 18 milioni di visualizzazioni, racconta con entusiasmo le origini di questo progetto: «Fu una vera e propria jam session informatica», spiega. «Andai a trovare un amico geometra, provai strumenti che non conoscevo e, dalle due del pomeriggio alle nove di sera, realizzai questo video, cotto e mangiato».

Il risultato è una ricostruzione 3D completa, interna ed esterna, della piramide, sviluppata grazie a motori di rendering avanzati come Unreal Engine. Nonostante alcune imperfezioni tecniche, Mellace sottolinea come il progetto conservi ancora oggi un forte impatto visivo e didattico: «È suggestivo anche a distanza di sette anni. Permette di esplorare corridoi e camere come mai prima».

Un progetto nato prima della “svolta”

Il video precede di pochi mesi quella che Mellace definisce la sua “esplosione mediatica”, avvenuta nell’estate del 2019 con contenuti dedicati a Sparta e all’antica Grecia. All’epoca, il divulgatore non aveva ancora incontrato molte delle figure che avrebbero poi influenzato il suo percorso, come Andreas Arkadios, con cui avvierà una collaborazione fondamentale.

Fu proprio Arkadios, colpito da un successivo lavoro su Atene pubblicato nel maggio 2019, a riconoscere il potenziale innovativo di Mellace: «Mi disse che facevo cose che nessuno faceva», ricorda. «Ma anche che commettevo errori tipici di chi non conosce a fondo certi dettagli dell’arte greca. Da lì è nata una collaborazione che continua ancora oggi».

Tra passione, etica e sperimentazione

Un elemento distintivo del racconto di Mellace è l’attenzione all’etica digitale. Il video, infatti, è stato possibile grazie all’accesso temporaneo a strumenti professionali: «Non utilizzando programmi pirata, non ho mai potuto recuperarli in seguito», precisa. «Ma quell’occasione mi ha permesso di sperimentare e crescere».

Questa filosofia si riflette anche nella sua produzione attuale, dove tecnologia e rigore storico si fondono per offrire contenuti accessibili ma accurati.

Un’eredità ancora viva per studenti e appassionati

Oggi, quel filmato “imperfetto” assume un valore nuovo: non solo testimonianza delle origini di un percorso di successo, ma anche strumento didattico ancora efficace. «Mantiene intatto l’entusiasmo e l’utilità per gli studenti», afferma Mellace. «È un modo per farsi un’idea concreta degli interni della piramide».

Un viaggio digitale tra storia e innovazione che, nato quasi per caso, anticipava già la cifra stilistica del Flipped Prof: rendere il passato vivo, immersivo e accessibile a tutti.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=JaSq2FqqKNg