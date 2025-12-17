Ladispoli, proseguono i lavori di restyling del Castellaccio di Monteroni

Procedono a ritmo sostenuto i lavori di restyling del Castellaccio dei Monteroni, finanziati con oltre 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr. L’intervento ha già interessato gran parte dell’esterno: completati il consolidamento del tetto, dei camminamenti e la rimozione dei vecchi intonaci. Restano ora da ultimare gli spazi interni.

«L’opera dovrà essere consegnata entro il 2026 – spiega il consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti – per questo auspichiamo un’accelerazione nelle prossime settimane». Un progetto fondamentale per Ladispoli, reso possibile anche da un ulteriore stanziamento di 650mila euro necessario a coprire l’aumento dei costi.

Edificio simbolo della città, il Castellaccio vanta una storia prestigiosa: set cinematografico di film come La grande guerra e dimora di personalità illustri, oltre ad aver ospitato gli sfollati durante la Seconda Guerra Mondiale. Al termine dei lavori, sarà destinato a eventi culturali, mostre, congressi e cerimonie.