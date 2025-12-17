Agevolazioni Tarip a Cerveteri: online l’avviso per l’esenzione dal pagamento del tributo per le famiglie in difficoltà economica

Si potrà presentare domanda fino a mercoledì 18 febbraio. Hanno diritto di presentare la domanda, i nuclei familiari con un indicatore Isee pari o inferiore a 3mila euro

Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, rende noto che è online l’avviso pubblico per chiedere l’esenzione totale o parziale del tributo per l’anno 2025 della Tarip, la tassa sui rifiuti.

Una misura rivolta ai nuclei familiari economicamente più deboli, che a partire da domani, giovedì 18 dicembre, potranno presentare istanza attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente. Hanno diritto di presentare domanda di agevolazione i nuclei familiari con un indicatore Isee pari o inferiore a 3mila euro e che siano residenti nell’immobile per il quale viene presentata domanda di esenzione dal pagamento del tributo.

Alla domanda, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente, copia dell’attestazione Isee Ordinario valido per l’anno 2025 e copia della prima pagina della bolletta Tarip, riportante i dati dell’intestatario, l’importo della tariffa e l’indirizzo dell’immobile per il quale viene richiesto il contributo.

Agevolazioni Tarip a Cerveteri

Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o CIE. Termine ultimo per la presentazione della domanda, quello di mercoledì 18 febbraio 2026.

“Si tratta di un’opportunità molto importante per le famiglie di Cerveteri, perché consente loro di ricevere un’agevolazione sul pagamento dell’imposta annuale del servizio di igiene urbana – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il bando con la relativa modulistica è già disponibile sul sito del nostro Comune: invito dunque tutti i cittadini che rientrano nei parametri richiesti dall’avviso a presentare domanda nei tempi previsti. Comprendiamo chiaramente che anche usufruendo dell’agevolazione non si risolveranno tutti i problemi delle persone in situazione di disagio economico, ma rappresenta comunque un aiuto valido in un periodo difficile e complesso come quello che purtroppo stanno attraversando milioni di famiglie italiane”.

“La domanda è presentabile solamente online – aggiunge il Sindaco – per questo ricordo a tutti che presso i tre Centri Anziani della nostra città, ovvero Cerveteri capoluogo, Cerenova e Valcanneto è sempre attivo il servizio del Facilitatore Digitale: una figura esperta vi guiderà nella compilazione delle domande assistendovi in tutto e per tutto. Un servizio, quello del Facilitatore Digitale, che già in tante occasioni si è rivelato essere estremamente utile per tutti quei cittadini che non dispongono di un computer o che comunque sono poco avvezzi al suo utilizzo”.

A Cerveteri il Centro Anziani si trova in via Bastioni n.46, nel cuore del Centro Storico, a Cerenova in via Luni mentre a Valcanneto in Largo Giordano. Il servizio del facilitatore digitale è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30, mentre il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.