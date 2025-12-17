Asl Roma 4, ambulatorio reumatologico: da gennaio incremento delle ore specialistiche

In riferimento alle segnalazioni pervenute dagli utenti attraverso la pagina Facebook aziendale e riprese dalla stampa locale, il Direttore Sanitario della ASL Roma 4, dottoressa Cristiana Bianchini, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

“Con riferimento alla posizione del dottor Conforti, si precisa che a partire dal mese di gennaio è già stato disposto un incremento delle ore di attività. È tuttavia importante chiarire che il dottor Conforti non è l’unico reumatologo operante sul territorio: l’ambulatorio reumatologico della ASL Roma 4 dispone complessivamente di quattro specialisti, di cui tre attivi nel Distretto 1 e uno nei Distretti 3 e 4, assicurando continuità e qualità dell’assistenza. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento dei piani terapeutici può essere effettuato da tutti gli specialisti reumatologi e non esclusivamente dal medico che ha redatto la prescrizione iniziale”

“Siamo lieti di constatare l’apprezzamento espresso nei confronti dei nostri specialisti, e per noi rappresenta un valore aggiunto significativo. La Direzione Sanitaria continuerà a monitorare attentamente la situazione, confermando il proprio impegno nel potenziamento dei servizi e nel garantire un’assistenza sempre più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini”.