Sicurezza, incontro partecipato al Sasso. Presente il Maggiore Angelo Accardo

Il sindaco Elena Gubetti: “Replicheremo anche nelle altre zone di Cerveteri”

Incontro sulla sicurezza estremamente partecipato nella Frazione del Sasso. Grazie alla disponibilità del Maggiore Angelo Accardo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campo di Mare e il supporto della Comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti, abbiamo incontrato i cittadini non soltanto del Sasso ma anche delle zone limitrofe: tanti consigli e nozioni su come difendersi dalle truffe, purtroppo sempre più frequenti in questo periodo, ma anche su come tutelare la propria casa e la propria persona da furti e possibili atti predatori.

Così il sindaco Elena Gubetti in un post affidato ai social

“In apertura – aggiunge -, é stata fatta una panoramica generale sulla situazione nel territorio, con il Maggiore Angelo Accardo che ha illustrato il lavoro quotidiano e continuo che viene svolto nelle nostre strade e nelle nostre piazze dai Carabinieri in forza alla Compagnia. Un territorio vasto e difficile, sul quale i Carabinieri vigilano con attenzione capillare. Un focus particolare è stato dedicato al contrasto alle truffe, soprattutto quelle telefoniche. Troppo spesso leggiamo casi di cronaca nei quali ingenuamente, persone rimangono vittime di raggiri, credendo di essere stati contattati dalle Forze dell’Ordine. Il Maggiore è stato tassativo: quando i Carabinieri devono comunicare qualcosa, lo fanno in maniera formale, convocando l’interessato direttamente in Caserma”.

“Tra i vari argomenti si è affrontato anche quello delle telecamere di video sorveglianza. Proprio sul tema, mi fa piacere sottolinearlo, è stato ricordato come il nostro Comune più volte, attraverso le immagini di video sorveglianza della propria rete di telecamere, sia stato preso più volte ad esempio anche da Organi superiori. Nel rinnovare i miei ringraziamenti al Maggiore Accardo e al Comandante dei Carabinieri Franco Di Ruscio per la grande disponibilità offerta nello svolgere questo incontro, rivolgo un sincero ringraziamento anche al Vicesindaco Riccardo Ferri, intervenuto in qualità di Assessore alla Polizia Locale della nostra città e ovviamente a Francesca Di Donato, per aver messo a disposizione la propria attività per ospitare l’evento. Un evento che, vista l’ampia partecipazione e richiesta di informazioni aggiuntive ricevute in questi giorni, cercheremo di replicare anche in altre zone di Cerveteri”.