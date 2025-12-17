Un evento tra emozioni condivise, linguaggi artistici e nuove prospettive culturali

Premio Note e Parole, il Campidoglio celebra il dialogo tra le arti –

Nella cornice suggestiva della Sala Laudato Si’ del Campidoglio, dove l’architettura custodisce silenzi solenni e la storia sembra camminare accanto agli ospiti, ha preso vita l’edizione 2025 del Premio “Note e Parole – L’incontro tra musica, scrittura e immagini”. Un appuntamento che, più che un evento, quest’anno ha avuto il sapore di un viaggio: un attraversamento poetico tra linguaggi artistici, emozioni condivise e nuove prospettive creative.

Il Premio nasce da una visione ben precisa: quella di Alessandro Scarnecchia, direttore di TerzaPaginaMagazine, in collaborazione con Emilio Capoano, avvocato e responsabile di redazione, ha trasformato un’idea in un momento culturale capace di unire mondi diversi sotto un’unica luce. A credere e sostenere questo progetto è stata Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, la cui sensibilità istituzionale ha reso possibile portare la voce dei creativi nel cuore della Capitale.

A guidare il pubblico in questa immersione artistica è stata la giornalista Marilina Succo.

Tre momenti speciali della kermesse

Menzione speciale in ricordo di Angelo Longoni è stato un regista, sceneggiatore, drammaturgo e scrittore italiano, La sua morte prematura non può oscurare l’eredità che ha lasciato, un’eredità che merita di essere celebrata e ricordata, perché il suo talento continuerà a vivere attraverso le sue opere, tra cui Destino”.

Menzione Speciale alla chef e scrittrice Federica Pucciariello, la cui creatività, sensibilità e passione rappresentano un valore aggiunto per questo evento. La sua presenza arricchisce il nostro incontro con il gusto, le parole e l’energia di chi sa trasformare ogni esperienza in un racconto autentico e coinvolgente.

Menzione Speciale va alla stilista Silvia Nobili, con la presenza dei suoi genitori Elisabetta e Ugo che oggi ricordiamo con affetto e profonda stima. Anche se scomparsa, la sua arte, la sua visione e il suo stile continuano a ispirare e a lasciare un’impronta indelebile nel mondo della moda e nel cuore di chi l’ha conosciuta. Ringraziando le tre bellissime modelle , Giorgia Sbianchi, Maria Celeste Palmieri e Valentina Blandino, che con onore anno immortalato lo spirito di Silvia Nobili con i suoi abiti.

Sul palco si sono alternati i nomi che, a vario titolo, stanno contribuendo a rinnovare il panorama culturale italiano:

Nadia Rinaldi – Eleonora Ivone – Nicola Ferrari – Piji – Annalisa Favetti – Moà – Angelo Maietta – Mirko Alivernini – Gianfranco Sciscione – Gaia Gentile – Marco Bruschini – Lorella Di Biase – Silvia Frangipane – Eugenio Picchiani – Luana Bongiorno – Alessandro Marucci – Roberto Fia – Anna Fraioli – Dalia Buccianti – Tonino Tosto – Claudio Simonetti – Gianni Salamone – Donatella Moretti – Sara Berni – Tommaso Agnese – Donatella Zaccagnito Romito – Nicola Ferrari.

i premianti:

Alma Manera – Pierre Marchionne Direttore artistico Italia Green Film Festival – Dott.ssa Milena Mariano- Camilla Noci – Eugenio Rubei – Francesca Rasi – Mauro Calandra – Maria Antonia Spartà ex vice questore Polizia di Stato – Giada Benedetti – Silvia Troiani – Niccolo Carosi – Linda Danesh – Marco Di Marzio – Angela Tuccia – Roberta Fontana – Onofrio Zaccaria, ufficiale della marina militare in servizio, socio volontario di Anas Regione Lazio – Dott. Stefano Signoretti Dirigente Superiore della Polizia di Stato. Ufficio centrale ispettivo Consigliere ministeriale aggiunto. Franco Maccari Vice Presidente Naz.le Sindacato di Polizia FSP e Consigliere Naz.le Ass.ne FERVICREDO. Giuseppe Brugnano Segretario Naz.le Sindacato di Polizia FSP – Alefh rome hotel curio collection by hilton responsabile del personale Maria Cecilia Pinzari – Paolo Gasparini.

L’edizione 2025 ha confermato che la cultura non è un ornamento, ma un’energia viva, capace di creare comunità, riflessione, emozione.

Il Premio “Note e Parole” saluta così la sua edizione 2025 lasciando un messaggio chiaro:

le arti, quando dialogano, non si sommano.

Si amplificano.

Media Partner evento

Lisa Di Giovanni, P.R. & Editoria di Lisa Di Giovanni

Ufficio stampa e consulenza strategica

Lara Di Carlo, Editrice presso Pan di Lettere Edizioni

Gioia Maria Tozzi, Gioant Srl – società editoriale