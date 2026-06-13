Cerveteri, nasce Urbitec la rete dei tecnici per unire le regole dell’urbanistica

Venticinque professionisti insieme per uniformare le interpretazioni normative e collaborare con il Comune: Vincenzo Attili presidente, Ramona Crocini vicepresidente

Nel comprensorio prende forma Urbitec, una nuova associazione che riunisce architetti, ingegneri, geometri e agronomi impegnati nel settore dell’edilizia. Venticinque professionisti hanno scelto di mettersi in rete per affrontare in modo condiviso le questioni urbanistiche più complesse e per instaurare un dialogo stabile con l’amministrazione comunale. A guidare il gruppo è il geometra Vincenzo Attili, affiancato dalla vicepresidente Ramona Crocini. La prima riunione ufficiale si è svolta il 9 giugno, alla presenza del sindaco Elena Gubetti e del dirigente dell’Urbanistica, l’ingegner Lasio. Un incontro definito “costruttivo” dai partecipanti, durante il quale Urbitec ha presentato una serie di interpretazioni legislative elaborate dai propri iscritti e consegnate formalmente al Comune. Un lavoro che ha riguardato le norme più recenti, i cambi di destinazione d’uso, gli interventi di demolizione e ricostruzione, fino ai casi più delicati di delocalizzazione degli immobili in zona agricola. L’obiettivo dichiarato dell’associazione è ambizioso: arrivare a una lettura univoca delle leggi tra professionisti, uffici tecnici e amministrazione, superando quelle interpretazioni “personalistiche” che spesso generano incertezze, rallentamenti e contenziosi. Urbitec punta inoltre alla redazione di una nota esplicativa comune, valida per tutti gli operatori del territorio, e a un rapporto di collaborazione costante con gli uffici comunali.

«Ringraziamo il dirigente ingegner Lasio e il sindaco Elena Gubetti – ha dichiarato il presidente Attili – che hanno compreso le nostre intenzioni e accolto il progetto. Hanno mostrato grande disponibilità, con la speranza che questo percorso porti ai risultati attesi».

Con la nascita di Urbitec, il comprensorio si dota così di un nuovo interlocutore tecnico, capace di fare sintesi e di offrire supporto all’amministrazione nei processi decisionali legati all’urbanistica.