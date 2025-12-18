Campus Etruria 2025: a Cerveteri quattro giorni tra innovazione e futuro

Si è conclusa la rassegna dedicata all’orientamento dei giovani. Tra i protagonisti anche l’Istituto Alberghiero di Ladispoli.

Si è svolto dall’11 al 16 dicembre Campus Etruria 2025, il festival promosso dall’Amministrazione comunale di Cerveteri per guidare i giovani nella scoperta delle proprie attitudini e delle opportunità professionali. L’evento ha messo a confronto il mondo della scuola con università, istituzioni culturali e professionisti dei settori più all’avanguardia.

Il coinvolgimento delle scuole

Tra le realtà presenti, è stata significativa la partecipazione dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. La Prof.ssa Carmen Piccolo, docente di Accoglienza turistica, ha accompagnato i propri allievi sottolineando il valore dell’iniziativa:”Si è trattato di un’occasione imperdibile – ha dichiarato la docente – perché ha permesso ai ragazzi non solo di visitare gli stand, ma di partecipare attivamente a laboratori e seminari di alto profilo sull’orientamento formativo e professionale.

Un programma tra tecnologia e creatività

Il calendario del Campus è stato strutturato in quattro giornate tematiche, ognuna focalizzata su un pilastro del mercato del lavoro contemporaneo:

11 dicembre: Orientamento, nuove tecnologie e sfide dell’intelligenza artificiale.

12 dicembre: Focus sulle industrie creative con cinema, musica e gaming.

15 dicembre: Spazio all'informazione con il giornalismo e la microeditoria.

16 dicembre: Chiusura dedicata al settore artistico e all'innovazione museale.

L’alternanza di workshop, talk e attività pratiche ha trasformato l’evento in un laboratorio a cielo aperto, offrendo ai partecipanti gli strumenti concreti per iniziare a delineare il proprio percorso di studi e la futura carriera.