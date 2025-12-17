La fortuna bacia Manziana, due colpi da 9.750 al Lotto

Lazio in festa con il Lotto, con Roma e provincia protagoniste di tre vincite da totali 39mila euro nel concorso di martedì 16 dicembre 2025, come riporta Agipronews. In città, in largo Raffaele Pettazzoni, premio da 19.500 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre in via Prenestina Nuova a Gallicano nel Lazio e in corso Vittorio Emanuele a Manziana centrati due colpi entrambi da 9.750 euro, sempre con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,2 di euro da inizio 2025.