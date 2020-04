Condividi Pin 4 Condivisioni

Ladispoli, prosegue l’iter per l’istituzione del Commissariato

Nonostante l’emergenza sanitaria non si fermano le procedure per l’istituzione del Commissariato di Polizia nella nostra città.

Questa mattina abbiamo compiuto un altro importante passo in avanti.

Ho infatti firmato il contratto con la Prefettura di Roma per la cessione in comodato gratuito dell’edificio di proprietà comunale di via Vilnius, futura sede della Polizia di Stato.

Contiamo di consegnare l’immobile entro la fine di giugno, non appena terminati i necessari lavori di adeguamento sulla struttura di viale Mediterraneo, che ospiterà definitivamente il Comando della nostra Polizia locale.

Dopo decenni di attesa Ladispoli avrà finalmente il suo Commissariato.