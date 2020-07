Condividi Pin 1 Condivisioni

Comm. Litorale Roma Nord Riva Destra, Francesco Prato: ”Il sistema Italia riparta e torni a splendere come una volta”

Ladispoli, presentato lo sportello per le imprese

“Mercoledì 15 sera si è svolta a Ladispoli presso lo stabilimento DLF, che ringrazio per l’ospitalità, la presentazione dello sportello per le imprese.

Lo sportello per le imprese nasce come strumento di supporto e collaborazione al mondo delle medie e piccole imprese, sappiamo tutti la giungla burocratica che attanaglia il mondo produttivo, allora abbiamo messo su una squadra di professionisti per ogni settore pronti a dare gratuitamente un apporto/supporto a chi pensa e vuole approfondire qualsiasi aspetto burocratico legato alla propria attività.

Presenti all’incontro Simonetta Dori responsabile dello Sportello, ed i professionisti Marina Augello, Raffaele Calabresi, Filippo Giletto ognuno di loro è entrato nella propria aria di competenza spiegando ai presenti come sì può intervenire e cosa fare.

Per Riva Destra movimento federato a Fratelli d’Italia oltre allo scrivente erano presenti il coordinatore regionale Marco Micacchi, e il coordinatore romano Lorenzo Loiacono.

Ringrazio tutti i presenti, i professionisti e miei colleghi della presenza e del supporto.

Noi di Riva Destra abbiamo messo su questa squadra e questo strumento perché vogliamo esser vicini alle aziende che vivono un momento difficile, oggi più che mai siamo pronti a sostenervi e collaborare con Voi perché il sistema Italia riparta e che torni a splendere come una volta”.

Comm. Litorale Roma Nord Riva Destra, Francesco Prato