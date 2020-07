S. Marinella, siringhe e aghi sulla spiaggia: interviene l’Ass Nature Education

Condividi Pin 2 Condivisioni

Nuovamente pulita la spiaggia libera vicino allo stabilimento Il Lido

Di Beatrice Pucci

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Associazione Nature Education sulle spiagge di Santa Marinella.

Dopo le numerose segnalazioni che hanno raggiunto i social negli scorsi giorni, con immagini che riportavano uno dei tratti di spiaggia libera pieno di sporcizia ovviamente abbandonata da qualche zozzone, i volontari della Nature Education sono tornati a ripulire l’arenile. Intervento che è stato infatti compiuto più e più volte, ma di persone incivili ne è pieno il mondo, e ovviamente, a loro non c’è mai fine.

Nel “#1hourfornature” , iniziativa progettata già lo scorso anno in occasione dell’estate, i volontari della Nature Education, muniti di guanti, mascherine e sacchi, si sono così diretti presso la spiaggia libera vicina allo Stabilimento ”Il Lido’ di Santa Marinella per raccogliere 6 sacchi di rifiuti indifferenziati, 1 sacco di vetro e metalli, 2 sacchi di rifiuti in plastica e 2 sacchi grandi di legno.

“Una delle cose più sconcertanti è stato raccogliere ben 7 aghi e 4 siringhe, a due passi da bambini e ragazzi che giocavano allegramente sulla sabbia” hanno riferito i ragazzi dell’associazione, che continuano a puntare i riflettori su tali “fenomeni”, con la speranza che si possa intervenire al più presto e porre fine anche a questi scempi.