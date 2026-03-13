Ladispoli porta alla Borsa Mediterranea del Turismo il lavoro di analisi e programmazione sul turismo cittadino sviluppato negli ultimi tre anni –

Nella giornata di oggi l’Assessore al Turismo Marco Porro è partito alla volta di Napoli per partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati agli operatori e alle istituzioni del settore.

L’occasione sarà dedicata alla presentazione del report triennale sul turismo di Ladispoli, un lavoro di studio e monitoraggio che analizza l’evoluzione dei flussi turistici e il loro impatto sull’economia locale.

Numeri che dimostrano, al di là di ogni altro aspetto, quanto indotto e quali risultati concreti siano stati raggiunti grazie al lavoro svolto a livello di politiche del turismo.

Non un semplice bilancio di eventi, ma un percorso di analisi basato su dati e strumenti di lettura che consentono di comprendere come il turismo stia cambiando il territorio e quali opportunità di sviluppo possa generare per la città.

La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo rappresenta un momento di confronto istituzionale nel quale Ladispoli presenta il proprio lavoro di analisi e programmazione del turismo in un contesto nazionale dedicato alle politiche e alle prospettive del settore.

Il report sarà pubblicato nei prossimi giorni per la lettura integrale.