Ladispoli, al via la riqualificazione del parco cani di via Trapani: il ringraziamento del gruppo Per Ladispoli –

I consiglieri comunali Riccardo Rosolino ed Emiliano De Simone, a nome di tutto il gruppo Per Ladispoli, esprimono soddisfazione per i lavori di riqualificazione del parco cani situato nella zona Messico, tra piazza De Michelis e via Trapani all’angolo con via Fiume.

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini e a tutto l’ufficio competente per l’intervento in corso di realizzazione, che punta a restituire ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe uno spazio più curato, sicuro e accogliente”, dichiarano i consiglieri Rosolino e De Simone.

L’intervento prevede una serie di opere di sistemazione e miglioramento dell’area, tra cui l’installazione di una nuova rete di ferro saldata perimetrale fissata con cordoli in cemento, la pulizia completa dell’area interna, la potatura della vegetazione e una sistemazione generale del terreno.

Verranno inoltre ripitturati i muri e installata una tettoia con rete oscurante per garantire maggiore ombra durante le giornate più soleggiate.

“Un ringraziamento va anche alla ditta che ha eseguito i lavori – concludono Rosolino e De Simone – per la rapidità e l’efficienza dimostrate nell’esecuzione dell’intervento”.

Grazie a questi lavori, il parco cani tornerà ad essere uno spazio funzionale e decoroso, a disposizione dei residenti del quartiere e di tutti i cittadini di Ladispoli.