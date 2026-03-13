Da Innova Store Iphone 17 a rate senza busta paga

Nessun anticipo e niente busta paga, da Innova Store compri l’Iphone 17 a rate e inizi a pagare dopo 30 giorni

Da Innova Store, punto di riferimento nella vendita dei prodotti Apple a Ladispoli, è possibile acquistare gli smartphone della gamma 17 approfittando di una rateizzazione fino a 24 mesi. Negli store di Ladispoli e Parco Leonardo, infatti, è possibile acquistare il prodotto a rate. Per accedere al finanziamento è sufficiente presentare documento e tessera sanitaria in corso di validità e il proprio IBAN. Non è richiesto alcun anticipo e il primo pagamento va effettuato entro i 30 giorni.

Non solo, questa possibilità viene offerta a tutti anche ai giovani non censiti. Per tutte le informazioni è possibile recarsi presso i punti vendita di Innova Store. A Ladispoli il negozio si trova su Viale Italia, al civico 117, l’indirizzo di Parco Leonardo è Viale Bramante 37.

Innova store, al momento dell’acquisto, garantisce anche il passaggio dati dal vecchio al nuovo dispositivo, confermandosi un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per gli amanti del marchio californiano. Insomma, l’eccellenza Apple a portata di mano.