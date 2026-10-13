I primi interventi partono da via Palo Laziale. Il Sindaco Grando: «Rispondiamo alle richieste dei cittadini per tutelare i pedoni e migliorare la viabilità»

LADISPOLI – Rispondere in modo concreto alle esigenze dei residenti e garantire strade più sicure per tutti. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Ladispoli ha dato il via all’installazione di nuovi dissuasori di velocità in diverse zone del territorio cittadino.

I primi interventi sono ufficialmente partiti da via Palo Laziale, un’arteria viaria strategica ed estremamente frequentata. A darne notizia è stato direttamente il Sindaco Alessandro Grando, che ha illustrato il piano di interventi spiegandone le finalità: ridurre i rischi legati all’alta velocità nei tratti urbani e tutelare l’incolumità dei pedoni.

Ladispoli più sicura: al via l’installazione dei nuovi dissuasori di velocità

Un piano integrato per la viabilità

L’introduzione dei dissuasori rappresenta un ulteriore tassello all’interno di una strategia più ampia legata alla sicurezza stradale urbana. L’intervento segue infatti il recente lavoro di rifacimento della segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) condotto su gran parte della rete cittadina.

«L’obiettivo resta sempre lo stesso: migliorare concretamente la viabilità, aumentare la sicurezza e innalzare la qualità della vita di tutti i cittadini di Ladispoli», ha sottolineato il primo cittadino.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni interessando altri punti critici della città segnalati dalla comunità, verso una mobilità urbana sempre più sostenibile e sicura.