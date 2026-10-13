Questa mattina un pullman di croceristi di Msc Crociere, accolti da Ugo Ricci della Fondazione Sforza Ruspoli, in visita a Cerveteri

Un pullman di croceristi di Msc Crociere questa mattina ha fatto tappa a Cerveteri per una visita emozionante, un viaggio nell’arte e nella storia di una delle famiglie nobiliari d’Italia più celebri e dense di fascino. Turisti italiani e stranieri, sono stati accolti da Ugo Ricci della Fondazione Sforza Ruspoli per un tour all’interno di Castello Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

Prima dell’ingresso al Castello, un’introduzione complessiva sulla storia di Cerveteri e del Centro Storico, dal Museo Nazionale Cerite alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, soffermandosi in particolar modo sul suo campanile recentemente restaurato e tornato a scandire puntuale lo scorrere del tempo in città. Dopo aver dato il benvenuto a Cerveteri a nome della Fondazione e delle Principesse Maria Pia e Giacinta Ruspoli, Ugo Ricci ha condotto poi gli ospiti in questo tour guidato, iniziato come di consueto dal meraviglioso Salone delle Feste, dove svetta alto l’emblema del casato della Famiglia.

Croceristi a Cerveteri in visita a Castello Ruspoli: un tour nell’arte e nella storia

“Accogliamo con grande gioia e soddisfazione l’arrivo a Cerveteri di questo gruppo di croceristi – dichiarano dalla Fondazione Sforza Ruspoli – non soltanto perché rappresenta per noi un’occasione per far conoscere la nostra dimora storica e la tradizione della nostra famiglia, ma perché offre a Cerveteri, alla nostra Cerveteri, la possibilità di farsi apprezzare e magari in futuro, essere scelta non soltanto per una tappa giornaliera, ma proprio come meta di vacanza per più giorni”.

“Sin da quando tre anni fa, ad un anno esatto dalla scomparsa del Principe Sforza Ruspoli, abbiamo aperto al pubblico le porte del Castello – spiegano ancora dalla Fondazione – sono state molte le iniziative di visita come questa: perché vogliamo che diventi un luogo di conoscenza, di storia, di arte per tutti, un punto di forza dell’offerta turistica della nostra città all’interno di uno scenario, come quello di Piazza Santa Maria, già di per sé ricco di attrattive uniche al mondo, come lo è il Museo Nazionale Cerite. Turisti, gruppi di studenti, istituti scolastici, saranno sempre ben accolti all’interno di Castello Ruspoli”.