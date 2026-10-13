Fosso di salvaguardia di Valcanneto: attivata la procedura della somma urgenza per il ripristino post-temporale

Il Sindaco Gubetti: “Questa mattina sopralluogo dell’Ufficio Opere Pubbliche del nostro Comune”

Sopralluogo dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri questa mattina al Fosso di salvaguardia di Valcanneto lungo la via Doganale. Il violento rovescio temporalesco verificatosi nei giorni scorsi in tutto il Litorale laziale ha infatti comportato il cedimento di un tratto murario dello stesso: oggi, i controlli per l’avvio dell’iter che porterà alla sua riparazione.

“Non possiamo non sottolineare come la pioggia caduta la scorsa settimana sia stata al di sopra della media – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – nonostante questo, eccezion fatta per alcune zone estremamente periferiche, il nostro territorio ha ben tenuto la furia dell’acqua. Quanto verificatosi all’interno del fosso di salvaguardia di Valcanneto è sotto controllo: questa mattina, tecnici guidati dal nostro Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni sono intervenuti sul posto per un sopralluogo ed abbiamo attivato immediatamente la procedura della somma urgenza, per consentirci dunque di procedere alla realizzazione degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza del fosso”.

“Come assessorato ci siamo immediatamente attivati, sin durante il maltempo, a monitorare l’intero territorio – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – ci tengo con l’occasione a ringraziare tutto il mio ufficio, dal Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, al Responsabile Ingegner Flavio Nunnari a tutti i dipendenti, che subito hanno manifestato grande disponibilità e collaborazione. Come detto, ci sono state alcune situazioni di maggiore criticità nel territorio che stiamo continuando a monitorare, come ad esempio via di Ceri e aree limitrofe. Terremo la cittadinanza aggiornata su ogni nuovo sviluppo”.