Disinfestazione larvicida e derattizzazione a Cerveteri: intervento venerdì 16 ottobre

Il Comune di Cerveteri informa la cittadinanza che venerdì 16 ottobre, a partire dalle prime ore del mattino, saranno effettuati interventi straordinari di disinfestazione larvicida e derattizzazione su tutto il territorio comunale.

In cosa consistono gli interventi?

Disinfestazione larvicida: Trattamento delle acque stagnanti presenti all’interno di tombini, caditoie, fossi e altri ristagni d’acqua, fondamentale per bloccare lo sviluppo delle larve di zanzara.

Derattizzazione: Posizionamento e installazione di apposite esche e dispositivi di controllo nelle aree pubbliche e nelle zone più sensibili per monitorare e contrastare la presenza di roditori.

Il contributo dei cittadini: le buone pratiche quotidiane

La collaborazione di tutti è indispensabile per garantire l’efficacia dei trattamenti. Bastano piccole attenzioni quotidiane per fare la differenza nelle proprie abitazioni e proprietà private:

Elimina i ristagni d’acqua nei sottovasi, secchi e contenitori all’aperto.

Mantieni ben chiusi i contenitori e i mastelli dei rifiuti.

Pulisci regolarmente grondaie e caditoie private per facilitare il deflusso dell’acqua.

Cura gli spazi esterni, mantenendo in ordine giardini, cortili e terreni privati.

Si ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione.