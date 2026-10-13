Disinfestazione larvicida e derattizzazione a Cerveteri: intervento venerdì 16 ottobre

Il Comune di Cerveteri informa la cittadinanza che venerdì 16 ottobre, a partire dalle prime ore del mattino, saranno effettuati interventi straordinari di disinfestazione larvicida e derattizzazione su tutto il territorio comunale.
In cosa consistono gli interventi?
Disinfestazione larvicida: Trattamento delle acque stagnanti presenti all’interno di tombini, caditoie, fossi e altri ristagni d’acqua, fondamentale per bloccare lo sviluppo delle larve di zanzara.
Derattizzazione: Posizionamento e installazione di apposite esche e dispositivi di controllo nelle aree pubbliche e nelle zone più sensibili per monitorare e contrastare la presenza di roditori.
Il contributo dei cittadini: le buone pratiche quotidiane
La collaborazione di tutti è indispensabile per garantire l’efficacia dei trattamenti. Bastano piccole attenzioni quotidiane per fare la differenza nelle proprie abitazioni e proprietà private:
Elimina i ristagni d’acqua nei sottovasi, secchi e contenitori all’aperto.
Mantieni ben chiusi i contenitori e i mastelli dei rifiuti.
Pulisci regolarmente grondaie e caditoie private per facilitare il deflusso dell’acqua.
Cura gli spazi esterni, mantenendo in ordine giardini, cortili e terreni privati.
Si ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione.