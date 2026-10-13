Il Città di Cerveteri ha una nuova mascotte: ecco Cervinho!

Un’iniziativa speciale per i colori verdeazzurri: la squadra ha ora la sua mascotte ufficiale, il simpatico Cervinho. L’idea nasce dalla passione di Bruno Migliore, titolare della Farmacia del Borgo, mentre il nome è stato scelto direttamente dai tifosi.
Cervinho animerà le gare casalinghe allo stadio “Galli”, coinvolgendo i sostenitori in un clima di grande entusiasmo. Questa iniziativa testimonia l’affetto e la passione sempre crescenti attorno alla squadra, confermati anche dagli ottimi dati di affluenza ai botteghini, che registrano un incremento del 30% dei paganti rispetto alle passate stagioni.
La mascotte sarà inoltre un importante punto di riferimento e un compagno di giochi per tutti i bambini della scuola calcio verdeazzurra.