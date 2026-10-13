Al via a Cerveteri la VII edizione di “Roma e l’acqua – Tutte le strade portano a Roma”

Dal 16 al 18 ottobre 2026, la Sala Sforza-Ruspoli ospita una tre giorni di arte, cultura e spettacolo a ingresso libero in occasione del centenario di Angelo Saraceni.

CERVETERI – Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio: la settima edizione di “Roma e l’acqua – Tutte le strade portano a Roma”. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Cerveteri ed è curato da Fabio Uzzo e Luca Saraceni per l’Associazione Culturale inArte di Cerveteri, si terrà dal 16 al 18 ottobre 2026 presso la suggestiva Sala Sforza-Ruspoli. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito e libero per il pubblico.

L’edizione di quest’anno veste un significato speciale, celebrandosi in occasione del centenario di Angelo Saraceni.

Una mostra ricca di talenti

Durante i tre giorni, i visitatori potranno ammirare le opere di un ricco collettivo di artisti:

Artisti partecipanti: Alexandra Struber, Anna Sbardella, Igor Ladojanine, Iris Grassi, Antonella Montani, Arianna Enea, Attilio Tognacci, Cinzia Cimarra, Claudio Sole, Claudio Torrente, Elisa Azzena, Gigliola Cirrillo, Giorgio Vignaroli, Giovanna Landi, Lazara, Lucio Fraschetti, Paolo Tognon, Stefano Bologna.

Gruppo Associato Artisti e Mestieri

Francesca Caponi (Pittrice su Porcellana), Renato Carnacina (Orafo e Pittore), Federica Frassetto (Maestro Vetraio), Michele Muzio (Maestro Profumiere).

Partecipazione straordinaria: Professor Settimio La Porta, filosofo dell’arte.

PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE

Venerdì 16 Ottobre 2026

Ore 17:00 – Taglio del nastro e Inaugurazione.

Ore 17:30 – Intervento dell’Associazione culturale inArte, Luca Saraceni e Autorità Comunali.

Ore 18:00 – Conferenza del Prof. Settimio La Porta, filosofo dell’arte: “Roma e l’acqua”.

Ore 18:45 – Concerto di Antonio Nicoletti.

Ore 19:30 – Brindisi

Sabato 17 Ottobre 2026

Ore 16:00 – Benvenuto associazione inArte e Presentazione progetto “inArte e Mestieri”.

Ore 17:00 – Intervento e presentazione degli artigiani espositori.

Ore 19:00 – Brindisi.

Domenica 18 Ottobre 2026

Ore 16:00 – Finissage.

Ore 17:00 – Presentazione del libro “Diventare Oceano” di Angela Giustino, Mazzanti Libri editore.

Ore 18:00 – Brindisi conclusivo.

RINGRAZIAMENTI E PARTNER

L’iniziativa vede la collaborazione e il sostegno di:

Vivaio Pollici Verdi (via Aurelia km 34, San Nicola)

Pizzicheria Ilari, via Agillina centro storico Cerveteri

Cantine SOLIS TERRAE.

Comitato di Zona Valcanneto.

inQuadro di Fabio Uzzo Art Gallery.

L’invito è aperto a tutti gli appassionati d’arte, cultura e storia per condividere tre giornate indimenticabili.