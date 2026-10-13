Cerveteri, al Mattei il futuro torna sui banchi: al via il corso serale

CERVETERI – Tornare a scuola per costruire nuove opportunità. Con questo spirito, lunedì 12 ottobre è iniziato il nuovo anno scolastico del corso serale dell’Istituto “Enrico Mattei” di Cerveteri. Ad accogliere le studentesse e gli studenti la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Loredana Cherubini, insieme ai docenti referenti del serale e al personale ATA.

Per chi riprende gli studi, conciliare formazione, lavoro e famiglia richiede impegno e determinazione. L’accoglienza diventa quindi il primo passo per costruire fiducia e sentirsi parte della comunità scolastica.

Il corso serale, nell’indirizzo professionale dei Servizi Commerciali, è articolato in tre periodi didattici fino al diploma. Il percorso valorizza le conoscenze e le esperienze scolastiche e professionali delle studentesse e degli studenti.

L’istruzione degli adulti offre la possibilità di rafforzare le proprie competenze, ampliare le prospettive professionali e realizzare un’aspirazione rimasta in sospeso. Un cammino nel quale docenti e personale scolastico accompagnano ogni studentessa e ogni studente, sostenendone apprendimento e motivazione.

Per Cerveteri, il serale del Mattei rappresenta un’opportunità dal forte valore sociale: una scuola aperta a chi sceglie di rimettersi in gioco e investire nel proprio futuro.