Ladispoli piange, sorride il Cerveteri. Rossoblù mai così in basso negli ultimi 20 anni. I Cervi si risollevano, il diesse Scotti “Bel gruppo, ora ci divertiremo” – Riceviamo e pubblichiamo:

Mai così in basso il Ladispoli. Trovare un campionato di Promozione, in cui dopo 5 giornate era a 4 punti, è veramente difficile. Anzi, a dir la verità non esiste. I rossoblù sono ai minimi storici, non si era mai verificato che fossero nei bassifondi della classifica. Nel 1989, con Ceripa in panchina, ottennero la vittoria del campionato, passando in serie D. 20 anni dopo , nel 2009, in Promozione, salirono dopo due stagioni , rimanendo in alto alla classifica nei due tornei disputati. Il presente, purtroppo, non è lo stesso copione degli anni passati. A Cerveteri, invece, c’è euforia e fiducia, la vittoria a Pescia, seconda di fila, ha consegnato ai Cervi una stabilità dal punto di vista morale. Una vittoria pesante, in una settimana sei punti e passaggio di turno in coppa Italia. Del momento ne parla il diesse Oberdan Scotti.

“Alla terza di campionato, dopo tre sconfitte, ho detto ai ragazzi di non accampare scuse. Se non si vince troppo spesso è facile, trovare alibi. Ora posso dire che hanno capito cosa volevo intendere. Siamo un bel gruppo, coeso, e di qualità. Possiamo fare bene , ma dobbiamo lottare non fermarci” .