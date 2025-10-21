La Polizia locale e le guardie ecozoofile di Fareambiente intensificano i controlli. Il Comune investe sulla prevenzione e sanziona anche i proprietari di terreni incolti

Cerveteri, forcing anti-incivili: raffica di multe e nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti –

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia locale di Cerveteri contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. In sinergia con le guardie ecozoofile di Fareambiente, i “caschi bianchi” stanno elevando numerose sanzioni nei confronti di cittadini e commercianti che si disfano illegalmente di sacchi della spazzatura e materiali ingombranti. L’Albo pretorio comunale è ormai colmo di verbali e solleciti di pagamento.

«Si tratta di una vera piaga – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – che, oltre al danno ambientale, genera anche pesanti costi economici. Una discarica abusiva di dimensioni medie comporta una spesa di almeno 30mila euro per la bonifica».

Il Comune, come riportato da Civonline, può ora contare su otto nuove fototrappole, acquistate grazie a un finanziamento di 25mila euro della Città Metropolitana. I dispositivi, di proprietà del Comune, sono stati posizionati nei punti più sensibili individuati attraverso segnalazioni dei cittadini.

Le sanzioni non risparmiano neppure i proprietari di terreni lasciati incolti: una decina di verbali da 120 euro ciascuno sono stati emessi per mancata pulizia delle aree, considerate a rischio incendi e degrado. Durante l’estate, numerosi roghi hanno infatti impegnato vigili del fuoco e protezione civile in interventi continui.