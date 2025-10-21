Un click per sostenere il progetto che promuove le adozioni e la tutela degli animali randagi e disabili di Ladispoli e Cerveteri

#adottAlmo: vota Dammi La Zampa e aiuta gli animali in difficoltà –

L’associazione Dammi La Zampa di Ladispoli e Cerveteri è tra i candidati alla votazione online con il progetto #adottAlmo, un’iniziativa nata per dare visibilità e speranza agli animali randagi, disabili o in difficoltà del territorio.

Con un semplice voto, ognuno può contribuire concretamente a far crescere un progetto che ogni giorno salva vite e diffonde la cultura del rispetto verso gli animali.

L’obiettivo di #adottAlmo è chiaro e concreto: raccontare le storie degli animali che cercano casa attraverso contenuti social curati e coinvolgenti, capaci di raggiungere persone in tutta Italia.

Grazie all’impegno dei volontari e alla forza della comunicazione digitale, Dammi La Zampa ha già ottenuto risultati straordinari: oltre 83.000 follower su TikTok, 40.000 su Facebook e milioni di visualizzazioni che si sono tradotte in tantissime adozioni riuscite.

Con il sostegno di #adottAlmo, l’associazione potrà finalmente sponsorizzare i propri contenuti e raggiungere ancora più persone, favorendo nuove adozioni e diffondendo messaggi fondamentali sulla prevenzione del randagismo e sulla corretta gestione degli animali disabili.

Votare è semplicissimo: basta accedere al sito della votazione online e dare il proprio voto a Dammi La Zampa – progetto #adottAlmo.

Ogni voto è un piccolo gesto d’amore che può cambiare il destino di un animale in difficoltà.

Un click per votare, un cuore per adottare. Sostieni Dammi La Zampa e il progetto #adottAlmo: insieme possiamo fare la differenza.