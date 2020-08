Condividi Pin 715 Condivisioni

La giovane donna negli anni impegnata attivamente, con il suo lavoro ha dato molto alla città balneare.

Ladispoli piange la scomparsa di Lara Calisi –

Ladispoli piange la scomparsa di Lara Calisi

Una notizia che ha lasciato senza parole, che ha commosso. Una di quelle notizie che non si vorrebbe mai ricevere. Lara Calisi, donna dal cuore grande, un’artista a tutto tondo, una di quelle persone che negli anni ha dato tanto per la città balneare, questa mattina se ne è andata per sempre.

La notizia è apparsa questa mattina sulla sua pagina social: “Me ne sono appena andata..e a modo mio. Ho combattuto come una leonessa fino all’ultimo momento così come ho vissuto sempre libera e forte. Ovviamente mi rode tantissimo lasciarvi Ma con tutti i miei amici intorno , tanti …tutti , è stato più facile ed è stato bellissimo sentirvi ridere e scherzare intorno a me. Vi amo tutti e oggi per cortesia bevete un bicchiere di vino o gin tonic il mio amato gin tonic e bevetelo sorridendo fragorosamente”.

Un messaggio, poche righe, per salutare gli amici di sempre, chi negli anni aveva imparato a conoscerla, chi aveva lavorato con lei sia professionalmente che nel mondo del volontariato, dove era impegnata.

Anche la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia e degli amici di Lara. Che la terra ti sia lieve!

La camera ardente è stata posta in via Dublino 32 fino a lunedì alle 13 quando la salma sarà traslata per il suo ultimo viaggio.