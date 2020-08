Condividi Pin 12 Condivisioni

Il poliziotto è stato tempestivamente trasportato in ospedale per le cure del caso

Civitavecchia, detenuto tenta di soffocare un agente: salvato da un altro detenuto –

Aggressione ieri alla casa circondariale di Aurelia.

Secondo quanto denunciato dalla Cisl Fns “un detenuto africano durante l’immissione alla doccia, senza motivo ha aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria, tentando ripetutamente di soffocarlo, dopo averlo afferrato alla gola con le mani”.

Per fortuna l’intervento di un altro detenuto avrebbe scongiurato il peggio. Il detenuto ha infatti prima bloccato l’africano e poi ha azionato l’allarme antiagressione riuscendo così a liberare l’agente che è stato immediatamente trasferito in ospedale per le cure del caso.