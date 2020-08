Condividi Pin 5 Condivisioni

Saranno presenti oggi, domani e lunedì dalle 18 alle 20

Ladispoli, attive le isole ecologiche per i non residenti –

Tornano anche questo fine settimana le isole ecologiche itineranti per i non residenti.

Le isole ecologiche saranno attive in via Corrado Melone, in via Roma (Torre Flavia) e in via del Sole nei pressi dell’uscita di San Nicola, direzione Roma.

Chi lascia la città e non ha modo di usufruire del servizio di raccolta differenziata porta a porta, potrà conferire i rifiuti (umido, carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica e secco residuo) dalle 18 alle 20.