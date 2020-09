Ladispoli, per richieste speciali di pasti alla mensa va presentata documentazione alla Cir

Share Pin 2 Condivisioni

Tutte le info sono state rese note dal Comune di Ladispoli

Per i piccoli utenti della mensa scolastica che necessitano di una dieta speciale sanitaria occorre presentare alla Cir, che ha in gestione il servizio di refezione scolastica, la domanda (compilata su un apposito modulo) con allegato un certificato medico valido (si intende un certificato datato nell’anno in corso che sarà ritenuto valido sino al termine dell’anno scolastico). In caso di dieta etica o religiosa non è previsto certificato medico.I documenti per diete speciali o autocertificazione per menù alternativi devono essere inviati per mail, insieme al modulo sulla privacy (compilato in ogni sua parte) e al certificato medico dello specialista o del pediatra di base, a [email protected] in caso di impossibilità ad inviare la documentazione per mail è necessario prendere appuntamento (dalle 8:00 alle 14:00) chiamando il 3357154112 per poter lasciare il certificato al Centro Cottura di Cirfood in via A. Gramsci snc nella zona industriale.