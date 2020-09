Share Pin 5 Condivisioni

Il Primo Cittadino di Cerveteri, prima del trasferimento di Cordisco a nuova destinazione, gli conferisce formale encomio per i dieci anni di servizio nel territorio

Guardia Costiera, Pascucci encomia e saluta il Sottocapo Stefano Cordisco: “fedele uomo delle Istituzioni dai grandi valori umani e professionali” –

Un valido esempio e fedele uomo delle Istituzioni, ligio al dovere e figura di grande spessore umano e professionale, punto di riferimento ed elemento chiave per il raggiungimento di importanti obiettivi dell’Amministrazione comunale di Cerveteri in materia di politiche ambientali.

Con queste motivazioni il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, nei giorni scorsi nei locali della Sala Giunta del Palazzo del Municipio, ha conferito al Sottocapo 2^ Classe NP Stefano Cordisco dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, formale encomio.

Con un ringraziamento vero e sentito dunque Pascucci ha voluto dare il suo saluto al Sottocapo Cordisco, che da lunedì 21 settembre ha preso servizio nella nuova destinazione di Porto Santo Stefano dopo dieci anni di onorato e prestigioso servizio sul Litorale etrusco.

“Durante gli anni in cui ha prestato servizio presso l’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli coordinato dal 1° Maresciallo Np Strato Cacace, Sottoufficiale della Capitaneria di Porto, il Sottocapo 2^ Classe Np Stefano Cordisco ha rappresentato un punto di riferimento per preparazione, abnegazione e disponibilità per l’intera macchina amministrativa del Comune di Cerveteri, contribuendo in maniera determinante alla risoluzione di numerose tematiche ambientali che da tempo affliggevano il territorio e l’ecosistema della città di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Cordisco si è dimostrato essere presente non solo da un punto di vista tecnico in materia di politiche ambientali, ma anche nella quotidiana attività amministrativa dell’Ente, facendo sentire forte e vicino il sostegno della Guardia Costiera nel territorio. Tra i tanti obiettivi raggiunti con la sua collaborazione e di tutta la Guardia Costiera nel nostro territorio, impossibile non citare la risoluzione del problema inquinamento al Borgo di Ceri, operazione per il quale anche il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On. Sergio Costa ne ha riconosciuto l’egregio lavoro, insignendolo di pubblica benemerenza al merito ambientale”.

“Al Sottocapo Cordisco – conclude il Sindaco Alessio Pascucci – rivolgo i miei più vivi ringraziamenti per quanto fatto nel nostro territorio e i miei più affettuosi auguri per il proseguo della sua carriera, certo che con la passione e la determinazione che da sempre lo guidano, continuerà a raggiungere prestigiosi e importanti obiettivi lavorativi e personali”.