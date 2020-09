Processo Vannini, parla Marina: “Ferita dalla ricostruzione della difesa”

Share Pin 57 Condivisioni

La mamma di Marco attacca la tesi e le richieste degli avvocati dei Ciontoli

C’è tanta amarezza nella voce e nelle parole di Marina Vannini al termine dell’udienza in Corte D’appello in cui sono state ascoltate le tesi e le richieste della difesa della famiglia Ciontoli (per la cronaca: gli avvocati hanno chiesto l’omicidio colposo per Antonio Ciontoli e l’assoluzione per tutti gli altri).

“Purtroppo possiamo chiedere solo giustizia, perché la verità ormai sarà quella processuale e non quella storica – ha dichiarato Marina – però non posso sentir dire dalla difesa che noi cerchiamo solo vendetta, perché non è così. La loro ricostruzione è incredibile: secondo loro Marco non urlava nei momenti successivi allo sparo… vorrei vedere se ci fossero stati loro al posto suo”.

Quella di oggi era l’ultima udienza prima di quella in cui verrà pronunciata la sentenza, che si terrà mercoledì prossimo.

Alessandro Ferri