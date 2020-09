Share Pin 3 Condivisioni

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano

Amministrative 2020, Califano: “Premiati buona amministrazione e coraggio nelle scelte” –

I risultati delle amministrative nei Comuni del Lazio dimostrano chiaramente come la buona amministrazione abbia pagato. Le affermazioni di Pierluigi Sanna a Colleferro e Massimiliano Borrelli ad Albano Laziale. Così come il grandissimo risultato conseguito al primo turno da Emanuela Panzironi a Zagarolo che ha sfiorato il 50 per cento dei consensi, sono lì a testimoniarlo.

Altro dato evidente è che dove il centrosinistra non governava, la scelta di portare avanti un ‘laboratorio politico’ sostenendo ‘giovani’ candidati sindaci, espressione di un mondo associativo e civico, come Carlo Zoccolotti a Genzano e Michele Cardone ad Anguillara hanno pagato.

A tutti loro, a Sandro Onorati, Giovanni Colagrossi e Luca Marocchi rispettivamente primi cittadini di Montelanico, San Gregorio da Sassola e Arcinazzo. E ad Andrea Croce ed Emilio Tomasi che hanno portato avanti una campagna elettorale seria e di sostanza, va il mio affettuoso abbraccio. Ora sotto con i ballottaggi.

