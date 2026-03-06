Ladispoli, PD-La Forza della Comunità: “Proteggere anche la Palude di Torre Flavia dall’erosione” –

Dal Gruppo Consiliare PD – La Forza della Comunità riceviamo e pubblichiamo

Le recenti mareggiate hanno danneggiato pesantemente i confini che delimitano la zona protetta della Palude di Torre Flavia.

È un problema che si ripropone ormai da anni ma questa volta l’azione erosiva è stata ancora più violenta, causando danni a tutte le strutture poste per delimitare il confine tra spiaggia e Palude.

Negli stessi giorni l’Amministrazione Comunale ha annunciato l’avvio dei lavori per la realizzazione delle barriere soffolte poste a protezione delle spiagge centrali di Ladispoli.

Nel progetto approvato e messo a Bando per l’appalto non si prevede purtroppo nessun intervento a difesa della linea di costa di fronte la Zona Paludosa Protetta di Torre Flavia.

Aggiungiamo la nostra voce agli appelli fatti da varie Associazioni ambientaliste che si occupano con grande impegno della difesa della Palude: la Consigliera Regionale del PD Michela Califano ha posto la questione in Regione chiedendo un incontro di tutti gli Enti interessati (Regione, Area Metropolitana, Comuni di Ladispoli e Cerveteri, Associazioni) perché sia data una risposta in tempi brevi al problema.

Come Gruppo Consiliare del PD chiediamo che il ribasso che si potrà ottenere in sede di ormai prossima aggiudicazione dell’appalto sia utilizzato in tempi brevi per realizzare, dopo uno studio delle correnti, l’opera necessaria per salvaguardare l’esistenza di una preziosa naturalistica ed ambientale.

In alternativa si potrebbero utilizzare altri Fondi Regionali disponibili per gli interventi di Emergenza Ambientale.