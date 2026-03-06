Stand solidale in Piazza Aldo Moro a Cerveteri nella giornata di sabato 7 marzo. Ad organizzare il consueto punto di raccolta fondi per Aism, la Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Adele Prosperi: “Insieme, per un mondo libero dalla sclerosi multipla”

A Cerveteri torna “Gardensia di Aism”: una gardenia o un’ortensia per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla –

Una gardenia, un’ortensia oppure entrambe: acquistando una o più di queste bellissime piante sarà possibile dare un contributo importantissimo alle attività di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, oltre a cogliere l’occasione per fare un dono prezioso in occasione della concomitante Giornata Internazionale della Donna.

Anche in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, sabato 7 marzo torna “Gardensia”, campagna nazionale di raccolta fondi e sensibilizzazione sulla Ricerca Scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi, nonostante i continui ed importanti passi in avanti fatti da medici e ricercatori, ancora non ha una cura. A coordinare l’iniziativa e il punto solidale di Cerveteri, anche quest’anno ci sarà Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e volontaria da oltre dieci anni di Aism.

“Quello di ‘Gardensia’ è uno degli appuntamenti più attesi con la solidarietà e con Aism nel corso dell’anno – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale e Volontaria Aism – da oltre dieci anni periodicamente ci ritroviamo in Piazza Aldo Moro a Cerveteri con le iniziative di questa Associazione che da più di mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per tutte le persone affette da Sclerosi Multipla. In ogni occasione, Cerveteri si è dimostrata una collettività attenta, generosa ed estremamente sensibile, facendo della nostra città una delle piazze più attive della Provincia di Roma sul fronte della raccolta fondi. Con l’entusiasmo di sempre e il desiderio di voler fare qualcosa di importante, nel nostro piccolo, per il mondo della Ricerca Scientifica, sabato 7 marzo vi aspettiamo in Piazza Aldo Moro, per fare insieme, la nostra buona azione, per alimentare la speranza di un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

Sono molte le iniziative promosse dalla Consigliera comunale e Volontaria Adele Prosperi a sostegno di Aism a Cerveteri. Oltre alle consuete iniziative di piazza, quest’anno ha dato il via anche a “Note per la Ricerca”, una rassegna che unisce musica, arte e spettacolo proprio per raccogliere fondi per sostenere le attività di Ricerca Scientifica. Nei primi due appuntamenti, raccolte cifre davvero molto importanti grazie anche soprattutto ad una cittadinanza di Cerveteri sempre sensibile e generosa.