Il 22 marzo, nella Riserva Naturale di Santa Marinella, bio-passeggiata, pulizia della spiaggia e laboratorio scientifico per sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela degli ecosistemi marini

“Water for Life and Nature”: a Macchiatonda una giornata per celebrare e proteggere l’acqua –

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, domenica 22 marzo la Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda, a Santa Marinella, ospiterà l'iniziativa "Water for Life and Nature", una giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente e alla scoperta della biodiversità locale. L'evento nasce con l'obiettivo di avvicinare cittadini e territorio, ricordando il ruolo fondamentale dell'acqua per la vita e per l'equilibrio degli ecosistemi naturali.

La manifestazione propone un programma ricco di attività pratiche e didattiche pensate per coinvolgere persone di tutte le età, dalle famiglie agli studenti fino agli appassionati di natura. L'iniziativa vuole essere non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un'occasione concreta di partecipazione attiva alla tutela ambientale.

La giornata si aprirà con una bio-passeggiata guidata all'interno della riserva: un'escursione alla scoperta della flora e della fauna locali, durante la quale esperti illustreranno il delicato equilibrio tra ambiente costiero, mare e territorio. A seguire, i partecipanti prenderanno parte a un clean-up collettivo, un'azione di pulizia della spiaggia volta a rimuovere plastiche e rifiuti trasportati dalle mareggiate, contribuendo così alla salvaguardia dell'habitat marino.

Nel corso della giornata è previsto anche un laboratorio scientifico in spiaggia, un'attività didattica sul campo pensata per grandi e piccoli. Attraverso osservazioni e semplici analisi ambientali, i partecipanti potranno approfondire la qualità dell'ecosistema costiero e conoscere più da vicino i segreti della vita marina.

Al termine delle attività, chi vorrà potrà fermarsi per un momento conviviale con un pranzo al sacco, favorendo la condivisione e il dialogo tra partecipanti e organizzatori.

La partecipazione all'evento è gratuita ma con registrazione obbligatoria, ed è aperta a tutti. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare una borraccia – evitando la plastica monouso – oltre a un abbigliamento comodo e, facoltativamente, il pranzo al sacco.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per riflettere sull’importanza dell’acqua e sull’urgenza di proteggere gli ecosistemi costieri, trasformando la Giornata Mondiale dell’Acqua in un momento di azione e responsabilità condivisa.