Cerimonia finale con degustazione delle pizze preparate dagli studenti. Il progetto, sostenuto da ANPIT e API e nato nel ricordo di Andrea Manunza, promuove formazione e inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro

Civitavecchia, diplomi ai giovani pizzaioli dello Stendhal Calamatta: concluso il corso con “Forma Giovani” e “Super Pizzaiolo” –

Si è concluso con la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell’Istituto Stendhal Calamatta dell’indirizzo Alberghiero il corso di pizzaiolo in collaborazione con “Forma Giovani e Super Pizzaiolo”. L’evento, allietato dalla degustazione delle deliziose pizze preparate dagli studenti e di un ricco buffet, è la conclusione del percorso realizzato grazie al contributo di Associazione Nazionale Per l’Industria e il Terziario (ANPIT) e Associazione Pizzerie Italiane (API). Il percorso formativo, avviato nel 2021 grazie all’iniziativa della Sig.ra Patrizia Manunza, in ricordo del nipote Andrea prematuramente scomparso, ha visto la partecipazione di numerose personalità: il Presidente Anpit Federico Iadicicco, il Presidente Api Angelo Iezzi, la ristoratrice Patrizia Manunza, Maria Cristina ciaffi Presidente Pro loco, la Presidente Fidapa Rita Stella, il Vicepresidente Confcommercio Cristiano Avolio, l’ Assessore al Bilancio Florinda Tuoro ela Vicesindaca Stefania Tinti. “Questo percorso formativo” ha dichiarato la vicepresidedello Stendhal CalamattaTeodora Murano“conferma l’impegno del nostro Istituto nel promuovere opportunità concrete di crescita e inserimento nel mondo del lavoro per i nostri ragazzi.E la professionalità e l’impegno degli studenti dimostrano quanto sia importante questa relazione tra scuola, mondo del lavoro e alta formazione. Per questo voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno guidato gli studenti in questo percorso formativo, Fabrizio Torreggiani Dirigente Generale API, i docenti e il personale ATA che come sempre si impegnano con spirito di collaborazione e professionalità. Ma soprattutto ringrazio gli studenti che hanno reso questa cerimonia un evento festoso e partecipato”.