Ladispoli, oggi il Bola Loca padel si gioca l’accesso alla semifinale del campionato a squadre LAZIO LEAGUE

Oggi alle ore 10.00, la prima squadra del Bola Loca padel si gioca l’accesso alla semifinale del campionato a squadre OPEN organizzato dalla FITP, denominato LAZIO LEAGUE, contro l’omonimo circolo Bola padel, prestigioso e storico circolo di Roma.

Il campionato, innovazione degli enti federali, è un’opportunità per tutti i circoli della regione per ricominciare e rimettersi in campo in vista dei campionati Nazionali di serie A, B e C prossimi all’inizio. La squadra tirrenica, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione con il massimo dei risultati, ha avuto accesso al tabellone principale della competizione FITP.

Ieri pomeriggio, presso il Gotham Park, anche la seconda squadra del club ha giocato il quarto di finale per continuare il proprio percorso nella massima competizione. Semifinali e finali si terranno a Velletri, presso il Circolo Gotham Park, circolo ospitante del torneo a squadre, nella giornata di domenica 15 marzo 2026.

Queste le parole del capitano Matteo Di Berardino sulla partita di oggi, che vale il pass tra le migliori 4 della manifestazione. “Non vediamo l’ora di scendere in campo e cercare di prenderci un’altra grande soddisfazione. Ci tengo a sottolineare anche il percorso dell’altra nostra squadra formata da ragazzi neo agonisti che hanno veramente fatto bene, in una competizione di livello Open. Quindi aperta a tutte le categorie di gioco agonistiche e professionistiche. E oggi stanno giocando fuori casa per un obiettivo importante per la loro crescita contro un avversario durissimo.

Su di noi della prima squadra posso dire che stiamo prendendo piano piano tutti la miglior forma in modo da competere al massimo. Soprattutto in vista dell’inizio del campionato di Serie C, che è veramente ogni anno sempre più difficile. Invitiamo ovviamente tutti al circolo domani mattina per sostenerci perché il supporto del pubblico per noi è sempre fondamentale come scorso anno.”

Appuntamento oggi, domenica 8 marzo 2026, ore 10.00 presso il circolo sportivo Bola Loca Padel Tennis club in largo Botticelli 10 a Ladispoli.